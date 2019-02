Licitação Licitação de ônibus em São Paulo tem contratos de R$ 71 bi em 20 anos

A prefeitura de São Paulo recebeu hoje (5) os envelopes com propostas para a licitação das linhas de ônibus na capital. O sistema foi dividido em 32 lotes com três grupos: estrutural, local de articulação regional e local de distribuição. Os contratos têm valor global de R$ 71 bilhões e validade de 20 anos.

Os ônibus paulistanos fazem cerca de 2,8 bilhões de viagens por ano, transportando uma média de 9,6 milhões de passageiros por dia. Rodam pela capital 14,4 mil ônibus em 1,3 mil linhas.

A prefeitura vem tentando realizar essa licitação desde 2015. A concorrência, no entanto, primeiro sofreu várias contestações do Tribunal de Contas do Município. A suspensão do edital levou a sucessivas prorrogações, desde 2016, dos contratos com as empresas.

Na última sexta-feira (1º), a prefeitura conseguiu derrubar uma liminar que impedia a realização do processo. Um empresário do ramo havia entrado com ação alegando irregularidades nos editais que acabariam por direcionar os resultados da concorrência.

Os editais preveem aperfeiçoamentos no sistema, como ônibus menos poluentes e equipados com ar-condicionado e com metas de substituição dos veículos ao longo do tempo. O desenho das linhas também deverá ser alterado, com a eliminação de diversas linhas, que, segundo a prefeitura, se sobrepõem.