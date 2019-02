OPERAÇÃO Líder do PCC, Marcola é transferido para presídio federal Transferido para Mossóro nesta quarta-feira

Outros 21 presos com ligação ao PCC também estão sendo transferidos Foto: © DR

Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola, foi transferido nesta quarta-feira (13) para uma penitenciária federal de Mossoró (RN). O chefe do Primeiro Comando da Capital (PCC) estava até então preso no Presídio de Presidente Venceslau (SP).

De acordo com informações da revista "Veja", uma operação especial com um forte esquema de segurança coordenado entre as polícias Militar e Federal.

Outros 21 presos com ligação ao PCC também estão sendo transferidos para presídios que são geridos pelo governo federal.