Política Líder do prefeiro defende destinação de 1% do orçamento para o Esporte

Durante o anúncio feito ontem (2) pelo diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), Rodrigo Barbosa Terra, da criação de um Sistema Municipal de Esporte e Lazer, o vereador e líder do prefeito na Câmara Municipal, Chiquinho Telles (PSD), propôs a destinação de 1% do orçamento municipal para o Esporte, por entender que é de extrema importância para a qualidade de vida dos campo-grandenses o fortalecimento do esporte amador, abrangendo todas as modalidades.

A exemplo da Cultura, que já é contemplada com o benefício, argumentou o vereador, o Esporte também merece um tratamento de valorização, pois reflete na qualidade de vida do cidadão. "Sem o apoio à prática esportiva já conseguimos o triste título de ser a segunda Capital do País com maior número de pessoas acima do peso. Com apoio principalmente ao esporte amador, estaremos tirando nossas crianças e adolescentes das ruas, dando-lhes melhores perspectivas de saúde e educação".

Idealizador do "Craques do Amanhã", Chiquinho Telles conhece na prática os benefícios do esporte para àqueles que estão em formação, referindo-se em especial às crianças da periferia. Com este projeto, no ano passado, o parlamentar conseguiu reacender no sentimento de cerca de 1.500 crianças e adolescentes, de 13 bairros da Capital, a valorização de hábitos saudáveis, despertando em seus corações a esperança de um futuro melhor.

O projeto existe há vários anos, adotando entre os seus critérios o acompanhamento escolar, contando com a participação de voluntários, apoio de empresários e parte dos custos bancados com o próprio salário de Chiquinho Telles. O Craques do Amanhã está sendo revitalizado, para que neste ano possa contribuir ainda mais com a formação saudável das crianças campo-grandenses.

Hoje, de acordo com Chiquinho Telles, a realidade do esporte amador nos bairros de Campo Grande é muito triste, sobrevivendo somente com o esforço da própria comunidade. "A única área de lazer que a maioria dos bairros tem são os campinhos de futebol. Os campeonatos amadores se dão em campos de terra, sem vestiários para os praticantes, sem bancos de reservas, sem lugares adequados para os árbitros e mesários, ou seja, sem o mínimo de estrutura", lamentou.

Otimismo

Pelo o fato de Marquinhos Trad (PSD) ser um amante do esporte, Chiquinho Telles está otimista no sentido de sensibilizá-lo para a importância de dar apoio ao esporte amador da Capital. O prefeito, comentou, é um esportista de 'carteirinha', inclusive joga futebol nos campos do "Pedrinha", "Buracanã", Moreninhas, Inápolis, Tarcila do Amaral, no Carioca, e em demais campos de futebol de terra, por isso sente na pele as dificuldades dos atletas amadores.

"Dar estrutura ao Esporte não é gasto, é investimento", ressaltou o parlamentar, "pois ao praticar esportes com certeza as pessoas vão recorrer menos aos postos de saúde, sem falar que vamos diminuir os índices de criminalidade, haja vista que o Esporte é uma prática que reflete também na Educação. As escolinhas de futebol tiram muitas crianças do mundo das drogas, isso é um fato".



Audiência Pública

O vereador, empenhado em alavancar de forma concreta o esporte em Campo Grande, vai propor a realização de audiência pública para discutir o esporte amador, abrangendo todas as modalidades esportivas.

Para Chiquinho Telles, este evento será de fundamental importância para levantar todas as dificuldades que o esporte amador enfrenta. "O esporte está relegado ao esquecimento, sem apoio nenhum. Esta audiência vai apontar o que de fato podemos fazer pelo esporte amador. Ouvindo cada segmento, teremos condições de saber o quanto aplicar em cada setor".

Os atletas não só campo-grandenses, mas os sul-mato-grossenses, observou o parlamentar, "mesmo sem apoio conseguem se despontar no cenário esportivo porque são apaixonados pelo esporte. Eles merecem ser respeitados, e acima de tudo, apoiados, evitando que tenham que passar 'com boné na mão', de gabinete em gabinete, em busca de recursos para sua prática esportiva".

O papel dos atletas, segundo Chiquinho Telles, é muito importante, pois elevam o nome de sua cidade, Estado e País. Ele citou como exemplo Diego Sandim, das Moreninhas, que disputou em São Paulo campeonato de Muay thai, consagrando-se campeão.

Na opinião dele, a imprensa também pode contribuir muito dando visibilidade aos nossos atletas. Conforme o vereador, com a valorização da boa performance dos atletas sul-mato-grossenses, torna-se mais fácil garantir todo o apoio necessário para que eles deslanchem em suas carreiras.