Santos Líder geral, Santos encara o Guarani no Pacaembu

Líder geral do Paulistão, o Santos recebe o Guarani para abrir vantagem de nove pontos para a Ponte Preta, terceira colocado do Grupo A, e se aproximar da classificação. Para o confronto, agendado para as 19h (MS), o técnico Sampaoli pode contar com o atacante Rodrygo, que ainda não atuou com a camisa santista neste ano.

Já o Guarani quer repetir o que tem feito nas partidas contra os clubes da capital neste Paulistão. O time de Osmar Loss já venceu Corinthians e São Paulo, em Campinas e no Pacaembu, local do jogo desta noite.

Os campineiros querem usar a partida para esquecer a eliminação na Copa do Brasil para o Avenida-RS.

Oeste x São Bento

O Oeste joga em casa e vem embalado após vencer o São Caetano na última rodada. Na atual terceira colocação do Grupo D, o time de Renan Freitas precisa apenas de um empate para voltar ao grupo dos classificados. A partida está agendada para as 16h30 (MS).

Caso conquiste um resultado positivo, o rubro-negro assume a liderança da chave com 12 pontos, a frente de Ituano e São Paulo, respectivamente com 10 e 9 pontos.

Do outro lado, o São Bento, lanterna geral do Paulistão com três pontos, aposta na estreia do técnico Silas para vencer o seu primeiro jogo na competição e sair da zona de rebaixamento. “A resposta do elenco no início do trabalho foi muito positiva, o grupo demonstrou que quer mudar e esse é o principal passo que poderíamos dar agora”, disse Silas.