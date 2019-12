Desenvolvimento Lideranças indígenas de MS discutem alternativas de desenvolvimento

Lideranças indígenas discutiram, na tarde de quinta-feira (19), soluções de geração de renda e desenvolvimento sustentável para as comunidades urbanas da região de Campo Grande. O debate aconteceu durante o 1º Fórum de Caciques da Capital, realizado no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), por iniciativa da Comissão de Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas e Quilombolas.

O evento objetivou aprofundar o conhecimento sobre os problemas enfrentados pelos indígenas, de comunidades urbanas de Campo Grande, que têm alternativas reduzidas de atividades econômicas.

No evento, também foi debatido sobre discriminação e violação de direitos das etnias da região. Caciques de seis comunidades participaram do encontro.

A Comissão é presidida pelo deputado Neno Razuk (PTB). Ele afirma que há necessidade de aprofundar na discussão quanto problemas, que atingem, com mais intensidade, as comunidades urbanas. “A situação dos indígenas que estão inseridos em comunidades tão próximas da Capital tem características muito próprias e que demandam uma discussão mais ampla e aprofundada em busca de alternativas de desenvolvimento”, disse.

Está previsto para o próximo ano a realização do segundo fórum. A data será definida após o retorno das atividades parlamentares.