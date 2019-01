Liesa anuncia mudança em julgamento no carnaval

Novidade no regulamento do carnaval do Rio: as escolas de samba terão de se apresentar para seis cabines de julgamento, em vez dos quatro módulos adotados até 2018. O motivo é o adiamento para a quarta-feira de cinzas do sorteio das notas consideradas para a apuração.

Continuam em julgamento nove quesitos, para os quais serão escalados 54 jurados - mesmo número dos anos anteriores. Até o carnaval passado, dos seis avaliadores por quesito, dois eram sorteados para a reserva antes dos desfiles, e suas notas só valeriam se um titular faltasse. As escolas sabiam quais eram os quatro julgadores.

Em 2019, o sorteio será antes da apuração, e as agremiações vão ter que se apresentar para o júri todo, de 54 pessoas.

Dois julgadores serão desconsiderados antes da abertura dos envelopes, na quarta-feira de cinzas, mas obedecendo a uma regra: os módulos 3 e 4 são obrigatórios na totalização. Como nos últimos anos, das quatro notas lidas, a menor será descartada.

Sem impacto no tempo

O acréscimo de dois módulos, no entanto, não vai mexer no tempo de desfile – que mantém para 2019 o mínimo de 65 minutos e o máximo de 75 minutos. Serão duas cabines duplas: uma no início da Avenida, outra quase na Apoteose. Assim, continuam as quatro paradas obrigatórias durante o desfile.

Cada módulo de julgamento tem um impacto na evolução da escola, já que a comissão de frente e o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira precisam se apresentar, com performances que duram dois minutos em média.

Como era

Nove quesitos

Seis jurados por quesito

Quatro módulos de julgamento

Antes do desfile, sorteio definia dois reservas por quesito

Quatro notas lidas na apuração

A menor é descartada

Como ficou

Nove quesitos

Seis jurados por quesito

Seis módulos de julgamento

Antes da apuração, sorteio descarta dois jurados

Quatro notas lidas na apuração

A menor é descartada

O novo mapa dos jurados

Módulos 1 e 2: no Setor 3

Módulo 3: no Setor 6

Módulo 4: no Setor 8

Módulos 5 e 6: no Setor 10