Solidariedade Liga do Bem realiza campanha de doação de sangue no Hemosul "Vestidos de heróis e personagens diversos, voluntários estarão no Hemosul até sábado (23)"

Com objetivo de mobilizar toda sociedade a realizar o cadastro no banco nacional de doadores de medula óssea e doar de sangue, o grupo de voluntários da Liga do Bem realiza durante essa semana a 3º campanha “Sangue de Herói”.

A ação em parceria com o Hemocentro Coordenador (Hemosul), promove uma doação diferente já que os doadores são recepcionados por super-heróis, princesas, bruxas, fadas, e integrantes da ONG que atualmente conta com cerca de 200 voluntários.



A campanha “Sangue de Herói” acontece até o próximo sábado (23) no Hemosul que fica na Avenida Fernando Correa da Costa, nº 1304. Para doar é preciso levar um documento oficial com foto, ter entre 16 a 69 anos de idade, estar bem alimentado, e pesar mais de 55kg. Menores de 18 anos devem estar acompanhados do pai, mãe ou responsável legal.

Liga do Bem – A Liga do Bem é ONG (Organização Não Governamental) que 5 (cinco) anos reúne voluntários que se vestem de super-heróis e personagens da TV e das histórias em quadrinhos, para levar “amor, carinho e atenção” às pessoas que estão em hospitais, abrigos, asilos e instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. Além de promover projetos, apoiar ações sociais e abraçar campanhas nacionais como o MC Dia Feliz. “Onde houver pessoas que necessitam de um sorriso, uma atenção vamos estar lá”, garante o Superman, presidente fundador da Liga do Bem.