Preservação Liminar suspende ato do governo que extingue reserva do cobre A decisão liminar é da 21.ª Vara Federal do Distrito Federal

Por: Correio Braziliense 31/08/2017 às 10:07

Foto: Correio Braziliense A Justiça acolheu parcialmente liminar em ação para suspender imediatamente "todo e qualquer ato administrativo tendente a extinguir a Reserva Nacional do Cobre" A Justiça Federal acolheu parcialmente liminar em ação popular para suspender imediatamente "todo e qualquer ato administrativo tendente a extinguir a Reserva Nacional do Cobre e Associados (Renca), sem a prévia observância da garantia constitucional". A ação foi proposta por Antônio Carlos Fernandes contra o presidente da República e a União, questionando ato administrativo que extinguiu a Renca, localizada na divisa entre o Sul e Sudoeste do Amapá com o Noroeste do Pará, criada pelo Decreto 89.404, de 24/2/1984, e cuja área total seria superior à do Estado do Espírito Santo. A decisão liminar é da 21.ª Vara Federal do Distrito Federal.