VEJA OS PONTOS Linha especial de ônibus deixará foliões "dentro" do carnaval em Campo Grande Linha especial se iniciará às 20h20 no dia 2 de março

Uma linha de ônibus especial levará foliões do centro da cidade até o “Carnaval da Paz – Campo Grande Folia 2019”, na Avenida Interlagos, nos dias 2 de março (sábado), 4 (segunda-feira) e 5 (terça-feira) .

O transporte coletivo fará duas viagens, com saídas da Avenida Calógeras, em frente ao Monumento da Maria Fumaça, às 20h40 e 22 horas. O ônibus encostará no ponto de partida às 20h20 e depois às 21h40. O desembarque será na Avenida Doutor Olavo Villela de Andrade, na Vila Albuquerque, região onde estará montada a estrutura do Carnaval.

Confira o itinerário da linha especial :

Centro/Bairro: Av. Calógeras, Av. Costa e Silva e Av. Doutor Olavo Vilella de Albuquerque próximo à Rua Doutor Werneck.

Bairro/Centro: Av. Doutor Olavo Vilella de Albuquerque, antes da Rua Doutor Werneck (ponto de saída/chegada) – Avenida Doutor Olavo Vilella de Andrade, Rua Doutor Werneck, Rua Monte Santo, Rua Cristalina, Avenida Doutor Vilella de Andrade, Avenida Costa e Silva, Avenida Salgado Filho, Avenida Presidente Ernesto Geisel, Rua Antônio Maria Coelho e Avenida Calógeras.