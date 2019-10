Linhas do transporte pÃºblico receberÃ£o reforÃ§os nos dias do Enem

Enem Linhas do transporte público receberão reforços nos dias do Enem Reforços passam a operar entre os horários das 9h às 19h

Nos próximos dois domingos, dias 3 e 10, algumas linhas do transporte público de Campo Grande vão operar com reforços das 9h às 19h para ajudar no deslocamento dos estudantes que estarão fazendo a prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) em escolas e universidades.

De acordo com a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), as linhas que operam próximas as universidades UCBD (Universidade Católica Dom Bosco) e Uniderp, consideradas de alta demanda, terão acréscimo de ônibus durante a escala de domingo, onde a frota é reduzida.

As linhas que atendem as universidades e que devem receber aumento de veículos nos domingos serão:

051 – Bandeirantes/Shopping Campo Grande

070 – General Osório/Bandeirantes

082 – Aero Rancho/Shopping Campo Grande

086 – Júlio de Castilho/Shopping Campo Grande

221 – UCDB / Centro

222 – UCDB/General Osório

474 – Júlio de Castilho/UCDB

O órgão municipal ainda afirma que os seis terminais da cidade contarão com ônibus em suas reservas para suprir eventual aumento de demanda.