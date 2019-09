HOSPITAL BADIM Lista de mortos em incêndio: maioria idosos de 60 a 90 anos Hospital divulgou lista de nomes de cinco vítimas já identificadas

Foto: Wilson Junior

Os mortos durante incêndio no Hospital Badim um dos maiores no setor da saúde no Brasil. O incêndio ocorreu na noite de ontem e vitimou 11 pessoas, maioria idosos de 60 a 90 anos, nesta manhã (13) foi divulgada a lista de cinco vítimas já identificadas.

Almeida do Nascimento, 90 anos; Irene Freiras de Brito, 84 anos; Luzia dos Santos Melo, 88 anos; Maria Alice Teixeira da Costa, 76 anos e Virgílio Claudino da Silva, 66 anos, morreram durante o incidente, que teria se iniciado após explosão de gerador elétrico no subsolo do prédio, no entanto, essa informação será apurada pela perícia a ser realizada no hospital.

A direção do hospital diz que houve duas quedas de energia antes do incêndio. A Light, concessionária de energia do Rio, informou que não houve registro de interrupção do fornecimento de energia antes do fogo.

Gigiane dos Santos, uma das acompanhantes que estava no hospital, despencou do terceiro andar ao tentar deixar o prédio usando uma corda feita com lençóis. Ela fraturou os dois tornozelos e vai passar por cirurgia.

Segundo o esposo de Gigiane, ela tentou chegar à janela porque não estava mais conseguindo enxergar o ponto de saída em razão da fumaça no local.