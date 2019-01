Saúde Livre-se do vício do cigarro: especialista dá nove dicas Luís Azeredo Paixão, médico de Portugal, compartilhou com o Lifestyle ao Minuto um artigo de opinião sobre como pode deixar de conseguir deixar de fumar em 2019

Por: Notícias ao Minuto 10/01/2019 às 08:18

Damos as boas vindas a 2019 e, como habitualmente, enumeramos as resoluções de Ano Novo, que são sempre o fruto de uma autoavaliação considerando o que queremos melhorar no ano seguinte. Nelas são comuns dois assuntos chave: dinheiro e saúde. Se você fuma, pode incluir deixar o hábito em ambas categorias. Afinal, vai melhorar a parte da saúde e ainda te fazer economizar o dinheiro gasto com cigarros. Os malefícios do tabaco para a saúde são amplamente conhecidos. Quanto mais cedo se parar de fumar, maiores serão os benefícios para o indivíduo. Parar de fumar antes da meia-idade é o melhor caminho, mas vale a pena parar de fumar em qualquer idade. Apesar disso e dos esforços na prevenção e controle postos em prática desde a década de 80 do século passado, o tabagismo continua um dos mais importantes fatores evitáveis de doenças crônicas, perda de qualidade de vida e mortalidade prematura. Segundo estudos recentes, cerca de 80% dos fumantes expressa o desejo de parar com o hábito. No entanto, apenas 35% tenta deixar de fumar, sendo menos de 5% os que têm êxito sem ajuda. Querer deixar de fumar e decidir fazê-lo são os passos mais importantes, mas passar à prática exige esforço e autodisciplina. O mais difícil é mesmo querer, e aí são fundamentais as razões pessoais, bem trabalhadas, como alicerces na prevenção de recaídas, seja para dar o exemplo aos filhos ou netos, por melhor saúde, por razões econômicas, por medo de dor e sofrimento ou mesmo morte por doenças relacionadas com o tabagismo, ou por outras razões. Aqui ficam alguns conselhos para quem quer deixar de fumar: - Faça uma lista dos seus motivos para parar; - Consulte o seu médico, e em conjunto, decida uma data para deixar de fumar; - Informe família, amigos e local de trabalho que vai deixar de fumar a partir dessa data; - Jogue fora todos os objetos que associe ao hábito de fumar e, nas semanas anteriores ao dia escolhido, prepare-se para a mudança; - Aprenda a lidar e a controlar-se quando achar que precisa fumar; Faça mais exercício físico e tenha uma alimentação saudável; - Reduza o café e bebidas alcoólicas; - Evite situações de tentação óbvia; - Guarde diariamente, num local visível, o dinheiro que teria gasto em cigarros.