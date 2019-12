Educação Lixeiro recupera livros do lixo e monta a própria biblioteca

Foto: reprodução TV Tem

Um lixeiro de Sorocaba, no interior de São Paulo recupera livros jogados fora e cria a própria biblioteca.

Luciano Ferreira Lima tem em casa um acervo de mais de 200 livros que iam para o lixo.

Ele trabalha na coleta de lixo da cidade e, há tempos, começou a notar que as pessoas jogavam diversos livros junto com o lixo. “Eu pensava ‘mas como pode um livro descartado desse jeito?’

São livros excelentes, que eu sempre tive como importantes para a nossa educação e para o nosso país”, disse Luciano ao G1.

O coletor resolveu, então, que iria reaproveitar as histórias que encontrava em meio a embalagens vazias, restos de alimentos e outros objetos.

“Alguns estavam sujos, outros precisando de reparos. Mas eu limpava os livros, lia durante o trajeto no caminhão e depois guardava em casa. Comecei com um, dois, depois cinco, dez, até se transformar no que é hoje: mais de 200 livros na nossa biblioteca”, conta.

Estudos

Mais jovem, Luciano foi preso por roubo, mas ao sair da cadeia decidiu que iria recomeçar a estudar.

Graças ao amor pela leitura e aos livros recuperados, ele começou a cursar uma faculdade de história e, hoje, sonha em ser professor.

Enquanto o sonho não se realiza, ele continua encontrando tesouros literários descartados no lixo pelas ruas de Sorocaba.