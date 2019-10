SESAU Lixo Zero: SESAU promove ação de recolhecimento de resíduos e conscientização na região do Vida Nova

Nesta sexta-feira (25), a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), por meio de seus órgãos de controle de saúde ambiental e de controle de endemias vetoriais, realizará uma ação de conscientização e recolhimento de materiais inservíveis nos bairros Vida Nova I, II e III, e aldeias da região. A atividade faz parte da programação da Semana Lixo Zero, organizada pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, com a organizações públicas, privadas e ONGS, com o objetivo de promover junto a sociedade da discussão e reflexão sobre a gestão de resíduos sólidos no município.

Durante a ação, os servidores irão percorrer casa a casa, fazendo orientações aos moradores, além da retirada de pequenos resíduos sólidos, destacando a importância do cuidado e eliminação de depósitos potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya. A região conta com um Eco Ponto instalado no bairro Nova Lima que pode receber os materiais.

Ações de educação devem ocorrer de forma simultânea na UBSF Aquino Dias Bezerra, no Vida Nova III, com oficina de fabricação de brinquedos utilizando materiais recicláveis e na UBSF Vida Nova, onde será realizada a apresentação de uma esquete teatral abordando a destinação correta de resíduos sólidos como fundamental no controle das arboviroses.

As equipes de Vigilância de Saúde Ambiental estarão percorrendo os comércios e áreas de uso comum, orientando sobre as boas práticas de higiene e gestão ambiental.

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

A ação atende o compromisso da Prefeitura de Campo Grande com a Organização das Nações Unidas (ONU), de adesão aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), que tem como um dos princípios: tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis e assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.