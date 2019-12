Loja de sex shop Ã© arrombada e bandidos furtam R$ 2 mil em produtos erÃ³ticos

Produtos eróticos Loja de sex shop é arrombada e bandidos furtam R$ 2 mil em produtos eróticos Loja de sex shop foi arrombada de madrugada e polícia irá apurar o caso

Uma loja de sex shop foi arrombada na madrugada desta segunda-feira (2) e os bandidos levaram cerca de R$ 2 mil em produtos. A loja está localizada no Centro de Nova Andradina, a 297 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com as informações da polícia, a proprietária ao chegar na loja nesta manhã encontrou o local arrombado e acionou a Polícia Militar. Da loja, conforme informações do site Jornal da Nova, foram furtados diversos produtos eróticos.

O prejuízo estimado ainda não foi calculado, mas segundo a proprietária, ultrapassa os R$ 2 mil. A mulher foi orientada a registrar o boletim de ocorrência junto a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.