Porto Murtinho Lote Urbanizado beneficiará famílias de Porto Murtinho

O Governo do Estado, por meio da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), irá construir 27 bases do projeto Lote Urbanizado no loteamento Dom Pepe em Porto Murtinho. O contrato já foi assinado com a empresa responsável pela obra e o prazo para execução do serviço será de 180 dias a partir da Ordem de Início dos Serviços a ser expedida pela Agência. A publicação está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (18.3).

A construção das bases faz parte da primeira etapa do Projeto onde o investimento será de R$ 200 mil. Cada base terá 42,56m² com instalações hidráulicas e sanitárias enterradas, contrapiso e a 1° fiada de tijolos. Após essa fase, o beneficiário inicia a construção da moradia com assistência técnica da Município e poderá financiar a estrutura do telhado da casa.

O prazo para a conclusão da moradia é de 24 meses e, somente com a conclusão da construção e o habite-se a família poderá morar na unidade.