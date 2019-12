DATAS FESTIVAS Lotéricas, correios e bancos; confira tudo que abre e fecha no Natal e Ano Novo Lotéricas funcionarão em horários diferentes na Capital

Agências bancárias funcionarão das 9h às 11h no dia 24 de dezembro e não devem abrir no dia 25 de dezembro. Já nos dias 31 de dezembro e 01 de janeiro as agências estarão fechadas.

Fica tudo a critério das lotéricas, conforme o Sindicato dos Empresários Lotéricos de Mato Grosso do Sul, a organização não impõe nenhuma decisão nessas datas, então cada empresário pode escolher. O MS Notícias fez uma lista com algumas lotéricas e seus horários de funcionamento, confira:

Lotérica Santa Fé - “Nós trabalhamos dia 24 até às 15h e no dia 31 até 17h. As apostas da Mega-Sena seguem até as 17 do sai 31”, informou. A lotérica fica na Av. Mato Grosso, 3028 – no bairro Coophafe.

A Lorde Loterias, na rua Barão do Rio Branco, número 403, no bairro Amambai, informou que funcionará dia 24 até às 14h, e, dia 31 até as 17h. No Natal e Ano Novo não abrirá.

Lotérica Parati – “24 funcionaremos das 7h às 13h, – dia 25 não abriremos. Já no dia 31 de dezembro funcionaremos das 7h às 18h, – as apostas até as 17h”, informou o responsável pela lotérica que fica localizada na rua da Divisão, número 936, loja 6 no Jardim Parati.

CORREIOS

A agências de Campo Grande, funcionarão 24 de dezembro das 8h às 13h e não abrirão nos dias 31 e 1º.

Os Supermercados e hipermercados abrirão no dia 24 de dezembro até às 20h e a maioria fecha no dia 25 de dezembro.

UTILIDADES

Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento e Centros Regionais de Saúde que funcionam 24 horas abrem normalmente, bem como postos de combustíveis.

JUDICIÁRIO

Está em recesso até 7 de janeiro. Plantão estará funcionando aos casos urgentes.

SHOPPING CAMPO GRANDE: Abre das 10h ás 18h no dia 24; já no dia 25, lojas fecham e praça de alimentação e lazer tem abertura facultativa das 10h às 22h

NORTE SUL PLAZA: Abre das 10h às 18h no dia 24 e praça de alimentação e lazer abrem das 11h às 21h no dia 25 de dezembro.

BOSQUE DOS IPÊS: Funciona das 8h às 18 no dia 24; no dia 25, apenas lojas de alimentação entretenimento ficarão abertas, das 11h às 20h.

PÁTIO CENTRAL: Abre das 8h às 18h na véspera de Natal e fecha no dia 25.

COMÉRCIO

Feira Central

Ficará aberta das 10h às 18h no dia 24 de dezembro e fecha no dia 25. No dia 26, o atendimento será normal, a partir das 16h.

Na véspera de Natal o comércio deve fechar às 18h. Lojas não abrem no dia 25.

Mercadão

Funciona das 6h30 às 12h na terça-feira (24) e não abre no Natal.

Fonte: Com informações do Correio do Estado.