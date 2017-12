Luan Santana comenta boatos sobre ser gay: 'A verdade ia ser revelada' "Ficava tristão", destacou o cantor

Foto: © AgNews / Leo Franco

Em conversa com Marcelo Bonfá para um canal do Youtube, Luan Santana não fugiu das perguntas sobre a sua sexualidade.

O cantor comentou, sem medo, os boatos sobre ser gay, destacando que o assunto já lhe deixou triste."Ficava tristão. Questionavam sexualidade, teve uma vez que fizeram uma montagem, colocaram foto de um cara que eu nem conheço, foto minha na parte de baixo, e uma conversando rolando como se existisse um relacionamento", disse Luan."Saiu em vários sites, aquilo me deixou arrasado, desesperado.

Teve gente que tomou como verdade. E isso me fazia muito mal. Conversava com a minha família sobre como tinha que lidar com isso, o que tinha que fazer", continuou o cantor sobre uma suposta em que aparecia com outro homem.

Luan também diz que evitava falar sobre o assunto. "Eu acho que as coisas são naturais. A verdade ia ser revelada ao longo da minha vida, carreira. Hoje, se o cara me chama de alguma coisa eu devolvo na mesma moeda", finalizou o sertanejo.