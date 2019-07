Ludmilla Ludmilla conta que sua nova mansão tem campo de futebol e piscina vermelha Um imóvel similar ao que Ludmilla comprou na região chega a custar mais de R$ 2 milhões

Ludmilla contou alguns detalhes da casa nova que comprou e para onde ela acabou de se mudar com a família, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Segundo ela, a mansão tem uma piscina vermelha e até campo de futebol. Uau!

"Já posso adiantar que a minha piscina, meu amor, é vermelha. É muito f#$@. Estou muito feliz. Tem até um campinho, porque eu gosto muito de jogar futebol, então eu fiz um campinho na minha casa nova para jogar", revelou Lud no Stories do Instagram, afirmando que só vai mostrar a nova residência quando retornar de uma viagem a Portugal, em agosto.

Um imóvel similar ao que Ludmilla comprou na região chega a custar mais de R$ 2 milhões. Ludmilla já morava num lindo casarão no mesmo bairro. A antiga casa pertencia ao cantor Buchecha e foi comprada pela cantora por R$ 1 milhão. Logo que se mudou para lá, em 2016, Lud teve problemas com vizinhos por conta das festas que fazia com som alto.

Além da casa na Ilha, Ludmilla também tem outro imóvel, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde foi criada.