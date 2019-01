Grávida Luiza Possi está grávida de seu primeiro filho com Cris Gomes

Luiza Possi tem novidade boa para 2019 e nós não estamos falando de música nova: ela está grávida de seu primeiro filho com o marido, o diretor Cris Gomes! Com exclusividade à Vogue Brasil, a cantora falou sobre a sua experiência na primeira gestação e como está se sentindo neste momento completamente novo.

"Estou muito feliz que estou grávida. Nunca imaginei, porque não foi uma coisa planejada, então, pegou a gente de surpresa", contou Luiza, que ainda revelou que engravidou "quinze dias depois do casamento, mas só fui saber bem depois". Atualmente, Luiza está na metade do terceiro mês de gestação.

Ao divulgar a novidade no Instagram, a cantora fez uma legenda emocionada. "O momento mais emocionante da minha vida com certeza é agora. Nunca pensei que aconteceria comigo, ser abençoada dessa maneira por Deus. Sim, estou grávida, e explodindo de felicidade! Paz e amor pra todos vocês", escreveu, ainda revelando o apelido do bebê: #BabyPossi.

Luiza e Cris se casaram no fim de setembro de 2018 em uma cerimônia íntima e animada em São Paulo. De lá, o casal seguiu para lua de mel em Santo André, na Bahia.