Desafio Lutador fala de desafio em competição realizada em MS

Neste fim de semana, Campo Grande sedia o Campeonato Estadual de Boxe. As disputas acontecem no sábado (14) e domingo (15) no ginásio da Escola Estadual Joaquim Murtinho. A competição vai reunir os principais boxeadores do Estado em clima de muita expectativa, pois, estão em jogo as definições das seleções: juvenil (17 e 18 anos) e elite (a partir de 19 anos), que disputarão o Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre (RS).

Entre os competidores, está o vigilante Rafael Oliveira, de 34 anos. Ele conta que tudo começou no ano passado, quando efetivamente passou a participar de diversos campeonatos de lutas. E de lá para cá, não parou mais. “Tive a oportunidade de entrar para uma equipe que realmente reconheceu meu potencial, e com isso, pude finalmente de participar de vários torneios”, afirma.

O primeiro campeonato em que participou foi na modalidade Kickboxing, esporte de contato que também é praticado como defesa pessoal e que ajuda no condicionamento físico do atleta. “Até então, não havia participado de algo parecido, e mesmo assim conquistei o segundo lugar. Depois, veio outra disputa estadual, e fui campeão. Com isso, fui marcando presença em outras competições e aumentando meu potencial como atleta”.

Hoje, Rafael luta muay thai, boxe, jiu-jitsu, entre outras modalidades, e conta com a ajuda imprescindível da esposa e também dos amigos para que continue participando dos torneios e campeonatos. O Fort Atacadista também o auxilia com uma ajuda de custo mensal, para compra de alimentação adequada, suplementos, roupas, uniformes e luvas, e também com a condução. “É uma oportunidade que me dá ainda mais entusiasmo para poder seguir em frente. Estou bastante confiante e feliz que poderei lutar”, pontua.

Na competição que acontece neste fim de semana, as categorias cadete masculina e feminina, e elite feminina terão disputas acirradas, que valem pontuação no ranking, e vaga para as seleções que participarão de diversas competições nacionais e até internacionais.

De acordo com a Federação de Boxe do Estado de Mato Grosso do Sul, a competição deverá contar com a participação de aproximadamente 90 atletas de 12 municípios, entre os quais, Ponta Porã, Corumbá, Ladário, Três Lagoas, Tacuru, São Gabriel do Oeste e Campo Grande.