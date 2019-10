Panamericano Lutadores de Dourados e Ponta Porã conquistam medalhas no Panamericano

Atletas de Dourados e de Ponta Porã tiveram destaque no Panamericano de Taekwondo realizado entre 4 e 6 de outubro na cidade de Assunção, no Paraguai. Para três lutadores, o treinamento árduo trouxe resultados positivos com a conquista de medalhas.

Faixa preta 1° Dan, Márcio Resquetti Pinto foi campeão Brasileiro em Fórmula com Armas, vice-campeão em Combat Weapons e terceiro colocado em Sparring.

Também faixa preta 1° Dan, Márcio Maia Resquetti foi vice-campeão em Sparring e terceiro colocado em Fórmula com Armas.

Martha Rachel do Amaral Moraes Villalba, faixa preta 2° Dan, conquistou o terceiro lugar em Combat Weapons.

Para a instrutora Martha Rachel do Amaral Moraes Villalba, faixa preta 2º Dan, os resultados positivos da equipe são fruto de muito empenho.

"Estamos felizes com este resultado pois sabemos que estamos no caminho certo quando vemos os alunos se superando e conquistando títulos e medalhas. A dedicação de cada aluno aos treinos e o incentivo dos pais são imprescindíveis para alcançar grandes méritos. E todos podemos conseguir, quando queremos e pagamos o preço", pontuou.