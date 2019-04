Macaco é atropelado e agoniza esperando socorro por uma hora

Moradores da região do Jardim Petrópolis reclamam da demora para o socorro de um macaco bugio atropelado no início da tarde desta quinta-feira (18). Ele foi atropelado na Avenida Capibaribe por volta das 12h45 e já era quase 14h quando equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental) chegou.

Segundo testemunhas, o macaco foi atropelado por uma Fiat Strada de uma revendedora de gás que não parou no local do acidente.

Outra reclamação é quanto a falta de sinalização sobre a travessia animais pela avenida movimentada que fica próxima a uma mata. Mas há quem diga que o macaco foi atropelado propositalmente. “Eu estava logo atrás e vi, dava tempo de parar”, afirma o militar Wilton Cesar de Oliveira, de 45 anos.

Willian Prado, 23 anos, foi quem buscou socorro para o macaco. Ele reclama de ter ligado no Corpo de Bombeiros, na Polícia Militar, no Cras (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), Ibama, até que a PMA decidiu buscar o animal e levar para o Cras. Mesmo assim, a viatura demorou pouco mais de uma hora para chegar, conforme relatou.

O rapaz reclama do abuso da velocidade na via. “O pessoal corre demais aqui”. Na mata, segundo os moradores do bairro, além de macacos, vivem quatis que frequentemente atravessa a avenida.

A equipe da PMA informou que levaria o bugio para o Cras, mas que a situação era grave.