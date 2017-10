Doenças antigas Macaco morto com febre amarela fecha Horto Florestal em São Paulo

Por: Redação com assessoria

Macaco ferido após suspeita de febre amarela é tratado no zoológico de Gramado, no Rio Grande do Sul Foto: Folha de São Paulo

Um macaco encontrado morto no Horto Florestal (zona norte) de São Paulo teve comprovada nesta sexta-feira (20) a presença do vírus da febre amarela. Como medida preventiva, a Secretaria de Estado da Saúde fechou o Horto e aplicará vacinas aos cerca de 3 mil moradores de assentamento no local.

Não há casos de febre amarela urbana no Brasil desde 1942. A transmissão para o macaco foi a da febre amarela silvestre, pelo mosquito haemagogus, comum na mata. Macacos, apesar de hospedeiros do vírus, não o transmitem à população –quem o faz são os mosquitos Aedes aegypti, após picarem alguém já infectado.

Neste sábado (21), a partir das 9h, agentes sanitários farão uma varredura no Horto coletando amostra de mosquitos, e o parque na zona norte da cidade permanecerá interditado ao público por tempo indeterminado, assim como o parque estadual da Cantareira, próximo ao Horto.

Está prevista ainda a vacinação preventiva de moradores dos arredores do local. A vacina é contraindicada a gestantes, mulheres em fase de amamentação e pessoas que estejam em tratamento de quimioterapia, radioterapia ou com corticoides em doses elevadas.

Vila Amelia, bairro que fica dentro do Horto Florestal, na zona norte de São Paulo

SURTO

Neste ano, houve 22 casos e 10 mortes por febre amarela silvestre no Estado de São Paulo. O surto que atingiu o país neste ano foi o maior com número de casos em humanos desde 1980. Entre dezembro e junho, foram confirmados 777 casos e 261 mortes por febre amarela no país.

O surto também deixou um recorde de macacos doentes e mortos. Os principais Estados atingidos foram Minas Gerais e Espírito Santo. O número de casos fez com que o governo federal anunciasse a ampliação na vacinaçãocontra a doença.

* Ciclos de transmissão [Ciclos]

Sintomas

Prevenção

Vacinação

- Crianças: a partir dos 9 meses (6 meses em áreas de risco)

- Adultos não vacinados: uma dose

Para evitar picadas

- Repelente (evitar os que também têm protetor solar)

- Aplicar o protetor antes do repelente

- Não usar repelentes em crianças com menos de 2 meses

- Evitar perfume em áreas de mata

- Roupas compridas e claras (ou com permetrina)

- Mosqueteiros e telas

Controle do mosquito

- Evitar água parada e tomar os mesmos cuidados da dengue, porque há risco de a doença ser contraída pelo Aedes aegypti (o que não acontece no Brasil desde 1942)

Distância de áreas de risco

- Evitar áreas de mata com registros da doença; caso vá viajar a esses locais, tome a vacina ao menos dez dias antes

Tratamento

- É apenas sintomático, com antitérmicos e analgésicos (anti-inflamatórios e salicilatos como AAS não devem ser usados)

- Hospitalização quando necessário, com reposição de líquidos e perdas sanguíneas

- Uso de tela, por exemplo, para evitar o contato do doente com mosquitos