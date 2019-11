Crime Ambiental Macacos encontrados mortos em MS foram envenenados por chumbinho; polícia ainda não identificou susp Polícia nomeou médico veterinário e este constatou que a causa da morte foi insuficiência respiratória por envenenamento. Delegada agora busca imagem de câmeras.

Um dos macacos encontrados mortos em MS Foto: PMA/Divulgação

A investigação sobre os cinco macacos encontrados mortos na área urbana de Mundo Novo, a 462 quilômetros de Campo Grande, apontou que os animais foram envenenados. Ao G1 a delegada Allana Zarelli, responsável pelas investigações, disse que nenhum suspeito foi encontrado até o momento.

"O veneno usado é o chumbinho, que é muito comum, então, estamos encontrando essa dificuldade para identificar o suspeito. No entanto, a investigação continua e seguimos procurando imagens que possam ajudar nessa identificação", afirmou a delegada.

No decorrer do inquérito, a delegada nomeou um médico veterinário do município e este constatou que a causa da morte foi insuficiência respiratória por envenenamento, possivelmente causado pelo rodenticida, conhecido por chumbinho. Além disso, um dos animais tinha ferimento por arma de fogo.

A polícia pede a colaboração da população com denúncias e garante sigilo. O telefone é (67) 3474-1647.