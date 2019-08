423kg de maconha Maconha encontrada no Aidê pesou 423kg e polícia identifica suspeito de ser dono

A maconha apreendida no início da tarde desta quinta-feira (8/8) no Jardim Aidê, em Dourados, totalizou 423 quilos, conforme a Polícia Militar. O entorpecente estava escondido no milharal aos fundos de uma residência.

O suposto proprietário da droga já foi identificado como Douglas.

De acordo com o boletim de ocorrência, denuncia apontou para grande quantidade de maconha abandonada. Os militares se dirigiram à região e encontraram alguns tabletes.

Como o local é de difícil acesso, o Canil foi acionado e ajudou na apreensão de mais drogas.

Após a ação, a PM encaminhou o entorpecente ao 2º Distrito Policial de Dourados.

O suspeito de ser o proprietário da maconha ainda não foi localizado.