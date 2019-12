Óleo vegetal Maconha escondida em carga de óleo vegetal totalizou quase 5t

A maconha apreendida na noite de quinta-feira (5/12) pela Polícia Militar Rodoviária, em Dourados, totalizou 4.796,6 quilos.

A apreensão ocorreu quando policiais militares rodoviários realizavam policiamento e visualizaram um Ford/Cargo 3222, placas de Rio Brilhante, tracionando um tanque de óleo vegetal pela BR-163, entre Caarapó e Dourados. Diante da suspeita o veículo foi acompanhado até o perímetro e abordado no posto de combustíveis às margens da BR-463.

Após os policiais militares encontrarem divergências entre os documentos comprovatórios da carga transportada, bem como, algumas características do produto transportado providenciou-se a descarga de cerca de 15,7 ton do óleo existente, quando o autor, um homem de 25 anos, revelou ter recebido o caminhão em um posto de combustíveis no Paraguai e o levaria até São Paulo (SP), sabendo que em um mocó existente no tanque haveria maconha.

Com auxílio do Corpo de Bombeiros, providenciou-se a lavagem do tanque, para evitar explosões, e posteriormente empregando ferramentas de corte logrou-se êxito e acessar aos “mocós” das drogas, diversos fundos falsos, que acondicionavam o entorpecente.

Diante dos fatos drogas, veículo e autor foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Dourados.