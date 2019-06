Maconha Maconha que iria para Goiás pesou mais de 1,2 tonelada

A carga de maconha apreendida nesta nesta sexta-feira (14/6), no Posto Capey, na BR 463, em Ponta Porã, totalizou 1.251 quilos, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal). A droga estava no caminhão VW/13.190 CRM, com placas de Patos (PR).

O motorista do veículo, Geberson Alves Figueiredo, 29, foi preso.

Ao ser questionado, o motorista informou que levou uma mudança até Ponta Porã e estaria voltando para Anápolis (GO). Ele demonstrou nervosismo e por isso, foi feita uma vistoria minuciosa no veículo.

A maconha estava no fundo falso no teto do caminhão, dividida em vários tabletes.

O entorecente seria levado até Anápolis (GO) e pelo transporte, o homem contou que receberia R$ 3 mil.

O preso, o caminhão e a carga foram encaminhados à Polícia Federal em Ponta Porã.