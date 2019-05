BR-463 Maconha que seria levada ao Mato Grosso é apreendida na BR-463

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta segunda-feira, 06 de maio, no km 68 da BR-463, em Ponta Porã, 617 kg de maconha.

Durante fiscalização, foi dada ordem de parada a um Ford Fiesta com placas de Cuiabá (MT). O motorista tentou empreender fuga, sendo iniciado acompanhamento tático pelos policiais na rodovia. Ao se aproximar do km 58, o veículo foi alcançado e o suspeito detido.

Dentro do automóvel, foram encontrados vários tabletes de maconha e dois celulares que eram utilizados para se comunicar com batedores. Ao apresentar os documentos, a equipe notou que a CNH entregue era falsa.

O motorista, de 29 anos, declarou que buscou o veículo no Paraguai e levaria até Cuiabá, onde receberia R$ 10 mil pelo transporte.

Ao retornarem para a Unidade Operacional da PRF, no km 68, os agentes notaram um Fiat Siena com placas de Campo Grande que passava de maneira suspeita. Ao ser abordada, a condutora demonstrou nervosismo. Foi realizada vistoria no veículo e encontrado escondido debaixo do tapete da motorista, um aparelho celular.

Para verificar se o telefone era correspondente ao que estava se comunicando com o suspeito, foi solicitado que ele enviasse um SMS para o celular da batedora, sendo entregue a mensagem no aparelho que foi encontrado escondido com a mulher.

A condutora, de 33 anos, declarou que estava dando apoio ao suspeito.

Os presos, os veículos e a droga foram encaminhados à Polícia Federal em Ponta Porã.