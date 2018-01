MARCHA RÉ Mãe atropela e mata a própria filha de dois anos

O ano de 2018 começou com tragédia na família da pequena Ana Beatriz Pismel de Paula, de apenas 2 anos. A menina morreu após ser atropelada, acidentalmente, pela própria mãe, no momento em que ela dava ré na garagem de casa. O caso ocorreu em Rio Branco, no Acre (AC).

Segundo testemunhas, a mãe chegou e a menina saiu correndo em direção ao carro, uma camionete. A mulher, entretanto, não viu a filha e, ao manobrar o veículo, acabou passando por cima da filha. A criança chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

Os pais da menina estão na residência de parentes no interior do Acre e dizem que não querem mais voltar para a casa onde ocorreu a tragédia.