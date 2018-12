Espera Mãe dá à luz na sala de espera de hospital A mulher chegou à recepção do hospital, mas não tinha ninguém para atendê-la

Vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher dando à luz no chão da Emergência do Hospital Pedro II, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. O parto foi na madrugada desta segunda-feira (10).

Nas imagens, a mãe, sentada no piso, tenta fazer o bebê, uma menina, chorar. Somente quando a criança já está no colo, aparece uma enfermeira.

O blog RJ1 apurou que a mulher chegou à recepção do hospital, mas não tinha ninguém para atendê-la. Nesta segunda-feira, contaram funcionários, houve muitas faltas na equipe. A mãe, Paula, decidiu batizar a filha de Vitória, porque ela demorou a chorar.

A Secretaria Municipal de Saúde disse que vai apurar o que aconteceu.