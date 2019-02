INCÊNDIO CT Mãe de vítima de incêndio faz pedido emocionante à presidente do Fla A mãe do volante Jorge Eduardo Santos

Poderia jogar com a camisa do meu filho? Foto: Reprodução

A mãe do volante Jorge Eduardo Santos, um dos dez adolescentes mortos no incêndio que atingiu o alojamento das categoria de base do Flamengo, fez um pedido ao presidente do clube, Rodolfo Landim.

Segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal “O Globo”, ela pediu ao mandatário que Willian Arão, do time profissional, use a camisa do filho nos jogos do Flamengo.

“Será que o Willian Arão, do time principal, poderia jogar com a camisa do meu filho? Ele era muito fã dele”, disse a mãe de Jorge Eduardo Santos, que tinha 15 anos.