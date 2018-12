Drogas Mãe denuncia filho de 17 anos à polícia por tráfico de drogas Policiais tiveram que perseguir o rapaz que tentou fugir

Um rapaz de 17 anos foi apreendido por denúncia de tráfico de drogas, no Jardim São Pedro, em Dourados. A informação foi repassada aos Policiais Militares pela mãe do rapaz, preocupada com o descontrole emocional e por ele ameaçar as pessoas na rua.

Conforme apurado pelo site Dourados News, assim que viu os policiais chegando, o menor pulou o muro da casa onde mora com a genitora e tentou fugir, porém, acabou detido alguns quarteirões adiante e levava consigo uma sacola com várias porções de maconha (totalizando 33 gramas).

Questionado pelos militares sobre o entorpecente, o rapaz disse ter comprado para consumo próprio, mas os familiares desmentiram a versão ao confirmar que além de utilizar a maconha, também comercializava.

O adolescente foi autuado em flagrante e encaminhado para Unidade Educacional de Internacional (Unei), de Dourados.

*Com informações do Dourados News