Cárcere privado Mãe denuncia mulher suspeita de manter jovem de 19 anos em cárcere privado Ela também será investigada por maus tratos

Uma moradora em Campo Grande, de 72 anos, procurou a Polícia Civil na manhã desta terça-feira (5) para denunciar a própria filha, de 43 anos, por maus tratos, sequestro e cárcere privado. A mulher é suspeita de manter o filho, de 19 anos, trancado em casa e ainda estaria praticando agressões verbais e até físicas contra ele.

A idosa afirma que a filha e o neto moravam com ela até meados de 2014, quando elas tiveram um desentendimento e a filha foi morar em um apartamento com o menino. Ela contou à polícia que a filha era descuidada com o neto e que não fazia questão que ele fosse para a escola.

Segundo a denúncia, o jovem é impedido de sair do apartamento pela mãe e ela sempre briga com ele. Vizinhos teriam testemunhado e ouvido os maus tratos praticados pela mulher e a avó ainda contou que há aproximadamente dois ou três meses viu o neto, que estava em extrema magreza e com sinais de que é maltratado.

A avó ainda pontuou na denúncia que a filha impede que o neto saia de casa e que tenha contato com qualquer outro familiar. Ela inclusive afirmou que o administrador do condomínio em que o neto vive raramente vê ele sair. Ela ainda acredita que a filha tenha algum distúrbio psicológico e pede as medidas necessárias à polícia.