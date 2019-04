CHÁCARA DOS PODERES Mãe e filha ficam reféns por quatro horas durante assalto Suspeitos fugiram levando caminhonete da família

Terreno na Chácara dos Poderes Foto: Reprodução

Mãe e filha foram feitas reféns durante a madrugada dessa sexta-feira (26), no bairro Chácara dos Poderes em Campo Grande. Segundo o registro de ocorrência cerca de cinco criminosos invadiram a residência, mantiveram reféns mãe e filha e fugiram levando a caminhonete, Ford Ranger da família.

A mãe de 66 anos e a filha de 33 anos, foram abordadas quando entravam em casa na noite de ontem (25), por volta das 20h30, elas foram surpreendidas enquanto esperavam o portão eletrônico abrir, armados os criminosos chegaram e anunciaram o assalto. Segundo as vítimas, os suspeitos disseram para não reagir pois só queriam o veículo.

Mãe e filha foram levadas para dentro do imóvel onde permaneceram por cerca de 4h na mira dos assaltantes. Ainda segundo depoimento, eram em média cinco assaltantes, um deles em uma moto dava, além disso os criminoso usaram um outro carro de cor preta, a vítima não soube informar a marca do veículo.

Após as quatro horas os assaltantes fugiram do local e as vítimas pediram socorro a Polícia Militar. O caso será investigado.