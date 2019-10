Interior Mãe é presa após estrangular o filho de 3 anos Suspeita teria estrangulado a criança com um fio

Imagem ilustrativa da internet Foto: Imagem ilustrativa da internet

Uma criança de três anos foi estrangulada com fio pela própria mãe em Coxim. Segundo uma testemunha acionou o Conselho Tutelar denunciando o caso à Polícia Civil da cidade.

De acordo com infomrações preliminares a mãe de 20 anos foi presa em flagrante na tarde desta terça-feira (20) e indiciada por tortura pelo delegado Fernando Dantas.

A criança foi encaminhada com lesões no pescoço, além de outros hematomas ao Hospital Regional Álvaro Fontoura, onde permanece internado. A jovem também é mãe de outras duas crianças. O mais velho, de quatro anos, mora com o pai e a mais nova, de um ano, foi retirada da casa pelo Conselho Tutelar.

Conforme as informações apuradas, a avó materna não tem condições de cuidar dos netos, pois também tem histórico de agressões.