Maternidade Mãe mostra ex e atual deixando maternidade com recém-nascido Imagem está sendo considerada um exemplo de como os pais devem agir quando se tem um filho após a separação

A foto que uma mãe fez de seu ex e seu atual deixando a maternidade com seu recém-nascido está bombando na internet. A imagem feita pela canadense Madison Holley vem sendo considerada um exemplo de como os pais devem agir quando se tem um filho após a separação.

Na imagem, o ex-marido dela, Tyler Mcilveen, aparece de mãos dadas com o filho deles, Cade, de três anos, e o pequeno também de mãos dadas com o padrasto, Cody Pietz, que por sua vez segura a cadeirinha em que está o primeiro filho com Madison.

Ao mostrar a foto, ela explicou que a relação com o ex nem sempre foi fácil. “Quando eu conheci meu atual noivo, eu e o Tyler mal nos falávamos. Quem mandava mensagens para o meu ex para falar algo sobre nosso filho era o meu noivo!”, contou Holley em entrevista ao portal CafeMom.

Ela também revelou que as coisas só foram melhorar quando Tyler começou a namorar. Segundo Madison, foi a namorada dele, Karin Grey, que fez com que eles tivessem uma relação saudável pelo bem de Cade.

“Quando ele conheceu a Karin, então nós dois ficamos felizes de novo. Conhecer novas pessoas nos ajudou a entender que nosso foco é nosso filho. E foi a Karin quem sugeriu que nós nos sentássemos e conversássemos para resolver nossas diferenças. Deixamos o passado para trás e decidimos seguir em frente”, afirmou Madison. Ela ainda ressaltou que o noivo foi muito paciente e apoiou todo o processo.

“Atualmente nós quatro nos damos muito bem e até celebramos a páscoa e outras datas assim juntos! Eu considero a Karin uma grande amiga!”.

Madison também falou sobre a reação do público diante da foto que viralizou. “90% das pessoas disseram coisas positivas como: ‘parabéns! É assim que deve ser!’. E uma ou outra disseram bobagens, mas eu nem prestei atenção nisso”.