FAMOSOS Mãe na ficção, Paulo Gustavo é pai de gêmeos na vida real Nasceu nesse domingo os filhos de Paulo e seu marido o médico Thales Bretas

Foto: Divulgação

O ator Paulo Gustavo, de 40 anos, anunciou neste domingo (18) o nascimento de Romeu e Gael, seus filhos gêmeos. A novidade foi revelada em publicação do Instagram. "Queremos dividir com vocês a notícia mais maravilhosa e aguardada de nossas vidas", escreveu. Eles já haviam perdidos gêmeos no ano passado, mas anunciaram na época que voltariam a tentar. As crianças foram geradas a partir da contratação de uma barriga de aluguel.

O humorista e o marido, Thales Bretas, anunciaram a felicidade do nascimentos dos bebês e disseram que se resrvarão. "Agora somos pais de dois meninos lindos, dois leõezinhos, cheios de vida e saudáveis! Estamos muito agradecidos com esse presente que a vida nos deu e em êxtase de tanta felicidade! Nossa família cresceu e todos estão radiantes com a chegada dos bebês!", dividiu com os seguidores.

Paulo Gustavo contou também que pretende passar por esse momento de maneira mais reservada. "Estaremos particularmente mais recolhidos, atentos à nossa privacidade e voltados para esse momento mágico e único. Nosso intuito é de proporcionar nesses primeiros meses de vida um ambiente leve e tranquilo para que eles possam se desenvolver de forma plena e saudável", disse.

Em nome da família, o humorista agradeceu a todos pelos votos de saúde e felicidades. "Temos certeza de que a paternidade irá nos transformar profundamente para sempre e para melhor!", concluiu.

Os seguidores de Paulo Gustavo comemoraram a novidade. Thaís Araújo, Tatá Werneck, Carolina Dieckman, Luciano Huck e Ivete Sangalo foram apenas alguns dos nomes a comentar a publicação. Fernanda Gentil se alegrou e disse: "Que maaaaaaximooooooooooo. SUMAM DAQUI E MERGULHEM NESSE AMOR!".