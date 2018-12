Desaparecida Mãe pede ajuda para encontrar filha que está desaparecida em Campo Grande Maria conta ainda que a filha quase não tem amigos, e que estaria grávida

Angustiada com o desaparecimento da filha desaparecida há três dias, Maria José Pereira, 47 anos, pede ajuda para encontrar Ana Mayra Pereira Lima, de 20 anos.

A mãe explica que, no sábado (5), saiu de casa no final da tarde e, quando retornou, a filha já não estava no local. A família mora no bairro Pênfigo, região sul de Campo Grande.

“Eu saí de casa, ela estava aqui, quando retornei ela já tinha saído, disseram que viram ela em uma casa aqui no bairro mesmo, mas eu fui lá e não a encontrei. O celular dele só dá delisgado também”, conta a mãe aflita.

Maria conta ainda que a filha quase não tem amigos, e que estaria grávida. “A única amiga dela disse que não vê ela desde novembro”, ressalta.

Quem souber do paradeiro de Ana Mayra pode entrar em contato pelos telefone (67) 9303-6892.