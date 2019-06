João Paulo Vieira Mãe procura rapaz de 21 anos que desapareceu em Campo Grande Prima afirma que ele não tem problemas com drogas

No sábado (15), João Paulo Vieira, 21 anos, foi visto a última vez em sua casa no bairro Jardim Carioca, em Campo Grande. Sua mãe saiu para trabalhar e ao retornar no domingo (16), pela manhã o rapaz já não estava em casa. Desde então ela procura pelo filho.

De acordo com a prima do rapaz, Yasmim Vieira, 22 anos, ele não teria aparelho de celular e os documentos ficaram todos em casa. “Minha tia chegou em casa no domingo cedo ele não tava mais. Ela perguntou para os amigos, até para a ex-namorada, mas nada. Ele não tem celular, o que preocupada mais a gente e os documentos ficaram todos em casa”, explicou.

Yasmim afirma que João não tenha nenhum problema com drogas ou bebidas, e não sabe de nenhuma desavença do primo com alguém.

A família chegou a realizar buscas no condomínio e na região do bairro. Quem tiver notícias de João, pode entrar em contato com a Yasmim no telefone (67) 9 9682-8975