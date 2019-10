Polícia Mãe tenta entrar em presídio com droga escondida em tubo de creme dental Acabou detida em flagrante por tráfico

Imagem ilustrativa da internet Foto: Imagem ilustrativa da internet

Mulher de 54 anos foi detida em flagrante tentando entrar com droga no Presídio de Dois Irmãos de Buriti, município que fica a 84 quilômetros de Campo Grande. Ela entregaria o entorpecente para o filho durante a visita no domingo (27).

Durante inspeção nos pertences da mãe, no horário de visita, agentes penitenciários localizaram um tubo de creme dental com aproximadamente 106 gramas de maconha dentro. O pertence foi apreendido e a mulher confessou que entregaria a droga ao filho.

Ela foi detida e encaminhada para a delegacia, onde foi indiciada por tráfico de drogas qualificado, se cometido nas dependências de estabelecimentos prisionais.