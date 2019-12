Venezuelana Mãe venezuelana pede emprego e ajuda para comprar remédio para o filho Ela quer uma oportunidade para trabalhar em serviços domésticos

Sem dinheiro para pagar o aluguel e quase sem alimentação, a venezuelana Ismary Morales pede uma oportunidade para trabalhar em serviços domésticos em Dourados. Ela também está precisando de medicamentos para o filho.

”Meu marido conseguiu emprego, mas o salário dele ainda não suficiente para garantir o sustento da nossa família. Estou preocupada porque o nosso aluguel está atrasado e no momento não temos dinheiro para comprar um medicamento que ele está precisando”.

As pessoas interessadas em contratar Ismary e também ajudar com recursos para a aquisição do remédio e de alguns gêneros de primeira necessidade, devem entrar em contato por meio do telefone (67) 9 9698.9158.