Racismo Mãe veste filho como escravo e é acusada de racismo nas redes sociais Mãe colocou “vamos abrasileirar esse negócio” na legenda da foto

Uma mãe fantasiou o filho de 9 anos como escravo para uma festa de Halloween em uma escola em Natal. Ela publicou as imagens do menino nas redes sociais durante a segunda-feira (29), causando muita repercussão, principalmente com comentários criticando a escolha. As imagens, foram, na sequência, apagadas do perfil.

Nas imagens, a criança é retratada como um escravo, com o corpo pintado e maquiagem que imita marcas de chicoctadas, além de correntes. A mãe ainda colocou que “vamos abrasileirar esse negócio” na legenda da foto no Instagram.

Inicialmente, várias pessoas elogiaram a “criatividade” da mulher nos comentários da rede social, mas as imagens começaram a circular pela internet e outras pessoas começaram a criticar, acusando a mãe da criança de racismo. Apesar de tudo ter sido apagado, prints da publicação continuam pelas redes sociais.

Em sua conta no Twitter, a mãe do menino se manifestou. “Não leiam livros de história do Brasil. Eles dizem que existiu escravidão de negros no país, mas isso é mentira. Não discuta com essa afirmação, pois você estará sendo racista, a pior pessoa, um lixo. Só não entendi se o problema foi a fantasia ou o ’17’ na foto”.

Logo depois, ela voltou a escrever nas redes sociais, mas com um pedido de desculpas. “Jamais foi minha intenção ofender alguém, estou extremamente arrependida por tudo que aconteceu e me sentindo muito mal com os xingamentos e as ameaças que estão me mandando”, afirmou. O site G1 tentou contato com ela, mas não foi atendido.