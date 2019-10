PARADA NERD 2019 Maior evento nerd de MS que acontece nesse mês divulga programação completa Cosplayers, youtubers e dubladores famosos confirmam presença no evento

Guilherme Briggs Foto: Divulgação

O Parada Nerd liberou a programação completa do evento, que esse ano será realizado nos dias 19 e 20 de outubro no Bosque Expo, com expectativa de receber cerca de seis mil pessoas nos dois dias. As atrações são diversificadas e pensadas para agradar fãs dos mais variados gêneros da cultura pop: quadrinhos, filmes, games, animes, cosplay, k-pop e muito mais. “Nossa proposta é ser um evento divertido e multitemático, trazendo convidados de fora e reunindo num mesmo espaço pais, filhos, homens e mulheres de todas as idades”, define Alex Tominaga, um dos organizadores.

Estão confirmados para vir a Campo Grande participar do Parada: o youtuber Maurício Cid, os cosplayers Mariza Scheid, Layze Michelle, Yukicosplay e Dkosmaker, o streamer Daniels Marcon, o dançarino de k-pop KXXUO e os dubladores Guilherme Briggs e Ursula Bezerra, além das atrações musicais 7 MinutoZ e Breaking Band. Maurício Cid é dono do blog humorístico “Não Salvo”, e um exemplo de sucesso na web há mais de 12 anos. O dublador Guilherme Briggs é um dos mais importantes da categoria no país, responsável pelas vozes dos personagens Buzz Lightyear, Cosmo em Os Padrinhos Mágicos, Optimus Prime em Transformers e Mickey Mouse, da Disney

Já Ursula Bezerra é a dubladora por trás dos personagens Goku criança, no anime Dragon Ball, e Naruto Uzumaki no anime Naruto. “Tem aumentado o interesse por saber como é o trabalho de dublagem, é uma mistura de curiosidade com uma certa nostalgia”, define Flávio Nakazato, também responsável pela organização.

No sábado dia 19 será realizado o IV K-pop Dance Challenge, um concurso de dance cover que integra o evento, e no domingo dia 20 acontece a 6ª edição do maior concurso cosplay do Estado. Também no sábado acontece a seletiva regional para o WCS - World Cosplay Summit, o maior Campeonato Mundial de Cosplay, que acontecerá no Japão em 2020.

SERVIÇO

A edição 2019 do Parada Nerd será realizada nos dias 19 e 20 de outubro no Bosque Expo, que integra o Shopping Bosque dos Ipês, localizado na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Novos Estados. Ingressos podem ser adquiridos pelo site: www.paradanerd.com.br. Mais informações pelo Instagram @paradanerd.