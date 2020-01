PESQUISA Maioria acha democracia melhor caminho; mas cai porcentagem de apoio em 2020 Pesquisa demonstra como o brasileiro desconhece a sua história

Lançada em 2017, uma biografia sobre Carolina Maria de Jesus busca resgatar a memória de uma das mais impactantes escritoras brasileiras de todos os tempos Foto: Editora Malê/Divulgação/Imagem ilustrativa

Para 62% dos brasileiros, a democracia é sempre melhor do que qualquer outra forma de governo. O levantamento é do Datafolha, que ouviu 2.948 pessoas em 176 municípios, entre 5 e 6 de dezembro últimos, o MS Notícias fez matéria com o levantamento completo.

Em outubro de 2018, uma semana antes do primeiro turno, a mesma pesquisa mostrava que 69% dos brasileiros preferiam a democracia, isso é, na pesquisa de agora, início do segundo ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro, o apreço pelo sistema democrático caiu. Isso não só é preocupante, como também demonstra como o brasileiro desconhece a sua história, nesse mesmo levantamento a maioria dos que apóiam a ditadura não tiveram acesso a educação.

Renda ou escolaridade são os fatores, pois 85% daqueles com nível superior e 81% dentre os com renda familiar superior a dez salários defendem o regime democrático. Enquanto defendem a democracia apenas 48% dos quem têm apenas o ensino fundamental e 53% de quem ganha até dois salários por mês.