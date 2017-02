Educação Maioria dos alunos da rede estadual de ensino retorna às aulas nesta segunda-feira

Por: Redação com assessoria

A rede estadual de ensino inicia as aulas da maioria das escolas estaduais nesta segunda-feira (13). Apenas os alunos matriculados no período integral e de alguns municípios iniciarão o ano letivo no próximo dia 20.

Para a secretária Maria Cecília Amendola da Motta, a expectativa é positiva pois os professores iniciam o ano letivo pós treinamento para promover melhor acolhimento dos alunos.

Quem inicia nas aulas nesta segunda-feira (13) já terá a comodidade de receber uniforme, kit escolares e a merenda escolar em dia.

“Nossa expectativa é a melhor possível, os professores efetivos e convocados passaram toda a semana num acolhimento. Também promovemos essas atividades com os professores do ensino integral”, frisou.

A rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul tem 250 mil alunos e 366 escolas.