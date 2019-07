Enem Maioria no Enem em MS, mulheres lotam cursinhos e buscam qualificação Em Mato Grosso do Sul, a cada 10 inscrições, 6 são feitas por mulheres

A divulgação do perfil dos mais de 70 mil inscritos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em Mato Grosso do Sul evidenciou que a maioria dos candidatos que farão a prova serão mulheres e número também reflete nas salas de aula dos cursinhos pré-vestibular.

A coordenadora pedagógica do Instituto Luther King, Renilda Ferreira dos Santos, disse que dos 140 alunos que frequentam a escola, 70% são mulheres. Para a professora, as mulheres estão cada vez mais interessadas em crescerem profissionalmente para ganharem o seu espaço.

“Aqui no instituto, temos alunas desde o terceiro ano do ensino médio e mulheres com mais de 50 anos de idade. Todos os anos fizemos um levantamento e atualmente, a maioria dos nossos alunos são mulheres. Temos alunas que são mães de adolescentes que vão para a faculdade e elas falam ‘agora que já encaminhei meus filhos, é minha vez’. É gratificante ouvir isso”, disse.

As estudantes do ensino médio também se dedicam para ingressar na universidade destacam que a presença das mulheres só evidencia o espaço que ela quer conquistar na sociedade. A aluna Inara Lara Leon, de 16 anos, está fazendo o Enem pela segunda vez e não se surpreendeu com a maioria das candidatas serem mulheres pois, para ela, a figura feminina tem conquistado o seu espaço na sociedade.

“Por muito tempo, a mulher mal terminava o ensino médio, porque ela casava cedo e também tinha essa do marido não deixar trabalhar e nem estudar, ela só ficava em casa cuidando dos filhos. E esse número alto de mulheres prestando vestibulares e Enem, mostra o quanto estamos conquistando independência para poder estudar e formar no que quer poder trabalhar”, afirmou Inara, que quer estudar nutrição ou gastronomia.

A estudante Thaynara Lemos, de 17 anos, também vai fazer o Enem pela segunda vez e sonha em estudar engenharia civil, e reforçou que não é surpresa ver mulheres sendo maioria no Enem. “Eu fiz cursinho e na minha sala tinha um público bem diverso, com pessoas de todas as idades, mas a maioria era mulheres. Acho isso muito importante, porque mostra como a nossa sociedade evoluiu e nós, mulheres, ganhamos o nosso espaço”, comentou.

6 a cada 10 inscritos no Enem em MS, são mulheres

A cada dez inscritos para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em Mato Grosso do Sul, dez são de mulheres, conforme o perfil de candidatos divulgados pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). O número representa 41.254 inscrições de mulheres, 59% do total – os 41% restantes representam uma população de 29.142 homens.

Ao todo, são 70.396 inscrições em Mato Grosso do Sul, que representam apenas 1,4% das 5.095.308 inscrições realizadas em todo o país. Deste total, a maioria, 27,3%, é de pessoas entre 21 e 30 anos – 19.243 pessoas inscritas. Na sequência, vem os jovens de 17 anos (12.099 inscritos, 17,2% do total). Jovens de 18 anos surgem logo atrás (10.302 inscritos, 14,6% do total). Contudo, chama atenção as pessoas entre 31 e 59 anos: o grupo totaliza 13,9% das incrições, um total de 9.789 pessoas. O menor índice é de idosos, com apenas 134 candidatos (0,2% do total).

Nas questão racial, pardos (43,8% – 30.811 candidatos) superam brancos (41,9% – 29.508 candidatos) entre os inscritos. Amarelos e indígenas são 2,3%, cada, enquanto pretos são 7,9%. Não declararam cor 1,8% do total, que representa 1,298 pessoas.

Já em relação á situação do ensino médio, a maioria das inscrições no Enem são de pessoas que já concluíram esta etapa (57,5%): cerca de 40,5 mil pessoas. Inscritos que estão cursando o último ano do ensino médio são 20.715 – 29,4% do total.

(Com: Guilherme Cavalcante)