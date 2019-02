BR-163 Mais 38 radares de velocidade voltam a funcionar na BR-163 Equipamentos se juntam a outros 13 já em operação

A partir do dia 28 de fevereiro será retomada a operação de radares em 38 pontos ao longo da BR-163, em Mato Grosso do Sul. Os equipamentos pertenciam ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e haviam sido desativados em 2017.

Conforme a CCR MSVia, concessionária que administra a rodovia, com a reativação, ela passará a contar com 51 pontos de radar, somando os 13 pontos que começaram a operar em março do ano passado. As avaliações das imagens e as autuações serão realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo Luiz Fernando De Donno, gestor de Atendimento da CCR, as informações captadas pelos radares serão criptografadas e somente a autoridade policial poderá ter acesso a elas.“As imagens captadas pelos radares serão repassadas diretamente à PRF, que se encarregará de analisar os registros e decidir sobre as autuações”, disse.

“O montante referente às multas cobradas será recolhido ao Tesouro Nacional, sem qualquer participação da CCR MSVia, que está encarregada apenas da operação do sistema”, revelou De Donno.

O gestor destaca que o objetivo dos radares não é prejudicar as viagens dos usuários e sim garantir a segurança de quem trafega pela rodovia, fazendo respeitar os limites de velocidade.“Os limites de velocidade foram estabelecidos a partir de estudos técnicos e visam garantir a segurança dos usuários e não aumentar receita”, destacou.

“O radar é uma das ferramentas que temos para auxiliar na redução de acidentes, alertando ao motorista para que não exceda o limite de velocidade da via”, concluiu Luiz.

A imagem abaixo indica o local dos 38 radares que começarão a operar e os locais dos 13 radares que já estavam operando desde março de 2018:

*Com informações da assessoria