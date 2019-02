Drogas Mais de 13 toneladas de drogas são apreendidas durante Operação na fronteira

Com objetivo de reforçar a segurança da região de Fronteira de Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) desencadeou a Operação Fronteira Segura, que desde o dia 4 de fevereiro conta com reforço das forças federais de segurança. De acordo com relatório do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGIFON/DIV) da Sejusp, que está à frente das ações, nestes dez dias foram abordadas 4.138 pessoas e 3.552 veículos.

As atividades resultaram na apreensão de 13,4 toneladas de drogas, na prisão em flagrante de 29 pessoas, cumprimento de cinco mandados de prisão e recuperação de dez veículos produtos de roubo ou furto. De acordo com o secretário-executivo do Gabinete de Gestão e coordenador da Operação, coronel Edimilson de Oliveira Ribeiro, as ações na fronteira continuam por tempo indeterminado, com a realização de ações de saturação, prevenção e de repressão ao crime organizado e transfronteiriços.

“Estamos atuando em pontos estratégicos levantados pelo serviço de inteligência das forças de segurança pública, que realizam a todo instante trocas de informações e compartilhamento de dados, para que as atividades tenham sucesso”, destacou o coronel.

A Sejusp desencadeou a Operação Fronteira Segura desde o dia 18 de janeiro, em Ponta Porã, e na primeira fase contou com a participação das polícias estaduais. Atualmente equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), do Exército Brasileiro, Guarda Civil Municipal de Fronteira, das polícias Federal e Rodoviária Federal, do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPMRv), do 4º Batalhão da Polícia Militar e da Delegacia Regional de Ponta Porã, estão desempenhando o trabalho de policiamento ostensivo e preventivo de forma simultânea.