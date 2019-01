Sisu Mais de 166 mil estudantes já se inscreveram no Sisu

Apenas algumas horas após a abertura das inscrições no Sistema no Sistema de Seleção Unificado (Sisu), mais de 166 mil estudantes já haviam se candidatado a vagas em cursos de graduação de 129 instituições de educação superior participantes do programa. O balanço foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) ontem (22/1).

Até o levantamento, o sistema já contava com mais de 309 mil inscrições – média de mais de 2 mil por minuto. Cada candidato pode se inscrever em até dois cursos, indicando, em ordem de preferência, instituição, local, curso, turno e modalidade de concorrência desejados.

O sistema é atualizado em tempo real e os estudantes devem ficar atentos para a nota de corte do curso. Os concorrentes também têm à disposição um simulador de notas no portal do MEC. Além disso, o Ministério vai divulgar, pelas redes sociais, os ranqueamentos atualizados.

Nesta primeira edição do Sisu, foram ofertadas um total de 235.461 vagas de ensino superior. As inscrições devem ser feitas no site do programa até a próxima sexta-feira (25/1).